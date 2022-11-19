حمدان بن محمد: نبارك للأشقاء في عمان الحضارة والمجد يومهم الوطني

المصدر: دبي - البيان

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قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التهنئة للأشقاء في سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 52، ودعا الله أن يحفظ السلطان هيثم بن طارق، وأن يديم على عمان وشعبها كل الخير والازدهار، حيث دوّن سموه أمس في حسابه عبر «تويتر»: نبارك للأشقاء في عمان الحضارة والمجد يومهم الوطني الثاني والخمسين، داعين الله أن يحفظ السلطان هيثم بن طارق، وأن يديم على عمان وشعبها كل الخير والازدهار.

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