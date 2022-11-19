مكتوم بن محمد: ستبقى الإمارات وعمان على عهد المحبة والترابط والإخاء

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ستبقيان على عهد المحبة والترابط والإخاء، وستبقى سلطنة عمان الشقيقة ركناً شامخاً في صرح خليجنا العربي مزهوة بحكمة سلطانها ووفاء شعبها.

حيث دون سموه بهذه المناسبة: نحتفي باليوم الوطني لسلطنة عمان الغالية على قلوبنا. هي وطن الخير والسلام الذي ينبع من عراقة تاريخها وأصالة أهلها. ستبقى الإمارات وسلطنة عمان على عهد المحبة والترابط والإخاء. وستبقى السلطنة ركناً شامخاً في صرح خليجنا العربي مزهوة بحكمة سلطانها ووفاء شعبها.كل عام وسلطنة عمان بألف خير.

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