«كهرباء دبي» ونادي دبي لأصحاب الهمم يعززان الدمج

المصدر: دبي - البيان

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يسهم التعاون الوثيق بين هيئة كهرباء ومياه دبي ونادي دبي لأصحاب الهمم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى دمج وتمكين أصحاب الهمم، ونقل وتوطين المعرفة ورفع الوعي وبناء القدرات لجعل دبي مدينة المستقبل.

ويعمل الجانبان عن كثب لإطلاق المبادرات والفعاليات والبرامج الملهمة والفعالة الهادفة إلى تنمية شغف ومواهب أصحاب الهمم بالإبداع والابتكار والفنون، وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، وتوسيع مداركهم ومعارفهم، وتشجيعهم على التعلم المستمر، بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع، والانخراط بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة:

«انطلاقاً من التزامها بتوفير بيئة دامجة لأصحاب الهمم، تنظم الهيئة بالتعاون مع مجموعة من شركائها العديد من الفعاليات والتدريبات وجلسات التوعية، وتطلق باقة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز سعادة الموظفين والمتعاملين وأفراد المجتمع من أصحاب الهمم وأسرهم، والمحافظة على مكانة الهيئة بوصفها من أبرز المؤسسات الحكومية الرائدة في مجال دمج وتمكين وتوظيف أصحاب الهمم. وتلتزم الهيئة بدمج وتمكين أصحاب الهمم ضمن أربعة محاور تشمل: الموظفين، المتعاملين، والمجتمع، والشركاء ولا تتوانى الهيئة عن دعم المبادرات والفعاليات المجتمعية».

تعاون

ويشمل التعاون بين الهيئة ونادي دبي لأصحاب الهمم مجموعة واسعة من الفعاليات ومبادرات التوعية مثل جلسات التوعية حول لغة الإشارة وفن التعامل مع أصحاب الهمم واللغة العربية وطرق اتباع نمط حياة مستدام ومسؤول.

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