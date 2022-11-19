حصة بوحميد تفتتح المعرض الدائم للأسر المنتجة المصرية بسوق المرفأ في دبي

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ونيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، المعرض الدائم للأسر المنتجة المصرية تحت شعار (ديارنا للتراث المصري)، والذي يجري تنظيمه في سوق المرفأ بإمارة دبي، لعرض منتجات الأسر المنتجة المصرية.

وتزامناً مع انطلاق معرض (ديارنا) المصري، افتتحت الوزيرتان معرضاً مصاحباً بمشاركة عدد من الأسر الإماراتية المنتجة ضمن مشروع (الصنعة)، والذي يستمر لـ3 أيام، وينتهي اليوم، بما يجسد فرصة جمع الأسر الإماراتية والأسر المصرية معاً.

وقد حضر افتتاح المعرض السفير أشرف البديوي، سفير جمهورية مصر لدى الإمارات، وعدد من المسؤولين والزوار.

وقد تم تخصيص 12 محلاً في سوق المرفأ لاستضافة المعرض، حيث تتنوع المنتجات المعروضة لتشمل: العطور والدخون، والملابس والأزياء، وأعمال الكريستال والخزف، الصناعات اليدوية، والمنتجات الغذائية.

معرض

ويعد معرض ديارنا للتراث المصري في دبي، المعرض الأول الدائم للمنتجات المصرية بالخارج، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة 12 مساءً.

كما يعد معرض ديارنا أقدم المعارض المخصصة لمنتجات الحرف اليدوية، حيث يسعى للحفاظ على الفنون التراثية المصرية، وتدعم وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، أكثر من 1000 عارض بجميع أنحاء مصر، للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، وبما يمكنهم من فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم، خاصة أن السوق الإماراتية تعد من أهم أسواق المشرق العربي وتتميز بأنها مقصد سياحي عالمي.

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