تكريم 19 مفتشاً جمركياً متميزاً في مركز جمارك ميناء خالد

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 19 مفتشاً جمركياً متميزاً، من مركز جمارك ميناء خالد في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الهيئة الاتحادية بدبي، بحضور أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسالم عبد الله الزمر مدير مركز جمارك ميناء خالد، وعدد من المديرين ورؤساء الأقسام والموظفين.

وجاء تنظيم الحفل تقديراً للجهود الاستثنائية التي يبذلها المفتشون في تعزيز المسيرة الرائدة للعمل الجمركي في الدولة، واحتفاء بإنجازاتهم المتميزة في حجم ونوعية الضبطيات من خلال عمليات الضبط، والتي كان لها الأثر في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والاقتصاد من الأضرار الناتجة من عمليات التهريب.

مهنية وكفاءة

وهنأ أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي في كلمة ألقاها خلال الحفل، كافة المفتشين الجمركيين المكرمين، مؤكداً أنهم أسهموا بأدائهم المتميز وحرصهم على تقديم كافة عمليات التفتيش وفق أعلى معايير الجودة والمهنية والكفاءة والشفافية في الارتقاء بمستوى العمل الجمركي في الدولة وتعزيز المنظومة الأمنية الجمركية لضمان استدامة أمن المجتمع، مشيراً إلى أن التميز في العمل والعطاء، وما يقابله من تقدير وتكريم ووفاء يعد منهجاً أساسياً في فكر ورؤى القيادة الرشيدة للدولة، وموجهاً رئيسياً من موجهات العمل في الحكومة الاتحادية الهادفة إلى إرساء أفضل الممارسات المهنية لرفع مستوى الأداء الوظيفي والارتقاء بكفاءة الموارد البشرية.

الريادة والتميز

من جانبه أعرب محمد مير السراح، مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، عن شكره وتقديره للمفتشين المكرمين على جهودهم المتميزة وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم وتمكين مواردها البشرية وخلق بيئة عمل مؤسسية تحفز على الإبداع والابتكار، وتشجع الموظفين على أداء أفضل الخدمات والمساهمة بشكل فعال في تعزيز حماية الأمن الوطني وترسيخ الريادة العالمية لقطاع الجمارك في الدولة، داعياً الموظفين إلى تطوير مهاراتهم وتعزيزها بالعمل المبتكر، لبلوغ أقصى درجات الريادة والتميز محلياً ودولياً في العمل الجمركي وبصفة مستدامة تواكب مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

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