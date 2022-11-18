النيابة العامة للدولة: بادر بالإبلاغ عن تجار المخدرات عبر تطبيق «مجتمعي آمن»

المصدر: وام

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نشرت النيابة العامة للدولة، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مادة فيلمية توعوية عن إساءة بعض ضعاف النفوس استخدام منصات التواصل الاجتماعي بالترويج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث دعت النيابة العامة بالإبلاغ عنهم عبر تطبيق "مجتمعي آمن”.

تجدر الإشارة الى أن تطبيق "مجتمعي آمن” تابع لمكتب النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة ويوفر للجمهور خدمة الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه يقع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويخل بالأمن العام أو يهدد أمن المجتمع أو الآداب العامة أو النظام العام أو الحالات التي لها تأثير سلبي على الرأي العام.

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