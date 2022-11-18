غداً .. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً خاصة غرباً وعلى السواحل، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً خاصة على البحر مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط، يضطرب مساءً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والمد الثاني عند الساعة 20:58 والجزر الأول عند الساعة 15:48 والثاني عند الساعة 03:35 .. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط أحياناً ..ويحدث المد الأول عند الساعة 19:03 والمد الثاني عند الساعة 06:34 والجزر الاول عند الساعة 12:54 والجزر الثاني عند الساعة 00:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 22 80 25

دبي 32 24 80 30

الشارقة 32 18 85 25

عجمان 32 20 85 30

أم القيوين 33 19 80 25

رأس الخيمة 34 20 85 40

الفجيرة 31 24 75 50

العـين 32 22 85 35

ليوا 34 20 80 20

الرويس 32 20 80 40

السلع 32 20 85 35

دلـمـا 31 24 85 45

طنب الكبرى 32 25 80 40

طنب الصغرى 32 25 80 40

أبو موسى 33 23 80 40

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