فريق طلابي إماراتي يفوز بالمركز الثالث في مسابقة «هاكثون المرصد الخليجي للذكاء الإصطناعي»

المصدر: وام

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فاز فريق طلابي إماراتي بالمركز الثالث في مسابقة "هاكثون المرصد الخليجي للذكاء الإصطناعي"، التي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وجرى تكريم فريق الطالبة مهرة سالم الظاهري بعد فوزه بالمركز الثالث بجانب تكريم الطالبين سيف يعقوب الزرعوني وهند أحمد المزروعي لوصولهما إلى النهائيات وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد المسابقة حدثاً تقنياً يجمع نخبة من الطلبة، إذ يقدمون خلاله حلولاً مبتكرة باستخدام المهارات التي اكتسبوها عبر معسكر الذكاء الاصطناعي الافتراضي الذي أقيم على مدى 3 أسابيع من خلال مسارين، حيث يعنى المسار الأول بتطوير الممارسات الحالية المستخدمة في التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما يهدف الثاني لتطوير وتقديم أفكار إبداعية لصناعة ألعاب تعليمية ترتكز على هذه التقنية.

وأظهر طلبة الإمارات مردوداً متميزاً في مشاركتهم وتميزوا في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي والبرمجة، لتحسين الممارسات الحالية في قطاع التعليم وتطوير وسائل تعليمية مبتكرة، حيث ساهمت مشاركتهم في إبراز كفاءاتهم الفنية، ورفع قدراتهم، وتطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وتبادل الخبرات وتشارك الرؤى مع الفرق المشاركة من دول الخليج.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج أهمية هذه المسابقة في تحفيز الطلبة لاستخدام مهارات الذكاء الاصطناعي وبناء الحلول في مجالي التعليم والتعلم.

من جانبها قالت سعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم، إن دولة الإمارات تتبنى أفضل الممارسات في مبادرات الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتوظفها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتعزيز ريادتها العالمية.

وأكدت حرص وزارة التربية والتعليم على رعاية الموهوبين والمتميزين والمبتكرين في جميع المجالات، لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، لتكرّيس تميزهم وإبداعهم لبناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية في مختلف القطاعات.

وأشادت بجهود مكتب التربية العربي لدول الخليج في تنفيذ المبادرات التربوية التي تعزز الارتقاء بالمسيرة التعليمية في الدول الأعضاء، مضيفة أن مشاركة طلبة دولة الإمارات ووصولهم إلى النهائيات في "هاكثون المرصد الخليجي" ترسخ الرؤى المستقبلية للوزارة في تحفيز الطلبة على استخدام مهارات الذكاء الاصطناعي ونشر الثقافة الرقمية، لتقديم الحلول التقنية في مجالات التعليم المختلفة.

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