لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وفنلندا تبحث تعزيز التعاون

المصدر: وام

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انطلقت أمس أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا، والتي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي .

ترأّس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في حين ترأس الجانب الفنلندي السيد كاي سور، وكيل وزارة الخارجية للسياسة الخارجية والأمنية.

وجرى خلال المشاورات استعراض تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزاءها.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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