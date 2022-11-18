صورتان لسلطنة عمان التقطهما هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صورتين لسلطنة عمان، التقطهما رائد الفضاء هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية خلال مهمته "طموح زايد" عام 2019، وذلك كتهنئة لسلطنة عمان قيادةً وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 52.

وتعكس مشاركة دولة الإمارات، سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الـ 52، العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، والتي تزداد نمواً وترسخاً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.

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