الإمارات.. 3 أيام عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ51

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من الأول ولغاية الثالث من شهر ديسمبر 2022 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ51.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022.

ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بمناسبة اليوم الوطني الـ51 أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، كما توجهت الوزارة بمناسبة يوم الشهيد بالتحية لشهداء الوطن وذويهم.

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