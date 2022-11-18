محمد بن راشد يهنئ سلطان عمان بذكرى اليوم الوطني

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة اليوم الوطني العماني الـ 52 المجيد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "نبارك لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً عيدهم الوطني الثاني والخمسين. وأبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق حفظه الله مسيرة النهضة المباركة التي يقودها. أدام الله على أهل عمان الخير والمجد.. وأدام الله على شعبينا الإخوة والمحبة والتعاون".

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