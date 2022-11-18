رئيس الدولة يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني: الإمارات وعمان تاريخ مشترك وفرحة واحدة

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 52 المجيد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "أهنئ أخي السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق باليوم الوطني.. داعياً الله عز وجل أن يحفظ السلطنة ويديم عزها ورخاءها وتقدمها.. الإمارات وعمان تاريخ مشترك وفرحة واحدة وأخوة لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخاً".

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