رئيس الدولة و نائبه يهنئان رئيس لاتفيا بذكرى إعلان الجمهورية

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة اغليس ليفتس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس اغليس ليفتس.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي ارتورز كريشيانس كاوينش رئيس وزراء جمهورية لاتفيا.

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