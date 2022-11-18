سيف بن زايد يشهد معرضاً للجمعيات ذات النفع العام

المصدر: دبي- وام

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شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، المعرض الخاص بالجمعيات ذات النفع العام الذي أقيم في وزارة اللامستحيل بهدف إبراز دور هذه الجمعيات وجهودها في التنمية، وتعزيز جودة الحياة بالمجتمع الإماراتي، كما شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة تنمية المجتمع ومجموعة فزعة بشأن تعزيز خدمات البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية، بهدف تشجيع الجمعيات ذات النفع العام.

جهود

وتجول سموه في المعرض، حيث اطلع على الأجنحة المقامة للجمعيات والخدمات والمبادرات والمشاريع التي تقدمها الجمعيات ذات النفع العام في خدمة المجتمع والفئات المستهدفة ودورهم الحيوي في جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، كما شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً يعرض ملخص هذه الجهود وأهداف وغايات الجمعيات ذات النفع العام.

وأطلق سموه محور الجمعيات ذات النفع العام، الذي يعزز عمل الجمعيات وجهودها من خلال بلورة وإطلاق مبادرات وخطط ذات أهداف إنسانية ومجتمعية نحو دور أكثر فاعلية في المجتمع الإماراتي، وتعزيز قيم التكافل من خلال ﺗﺤﻔﻴﺰ الجمعيات لإﻃﻼق أنشطة وفعاليات مجتمعية، وإشراك أفراد المجتمع وتشجيعهم ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ والمساهمة ﻓﻲ الأنشطة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ التابعة للجمعيات ذات النفع العام لغاية تعزيز جهود تنمية المجتمع، وإشراك الجمعيات في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

مكافآت

وشهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة تنمية المجتمع ومجموعة «فزعة» بشأن البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية «مبادرة دانات السلوك» الذي تديره «فزعة» تتعلق بتعزيز أدوار المؤسسات في البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية. ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة تنمية المجتمع، حصة عبدالرحمن تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بالوزارة، وعن «فزعة» العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي الرئيس التنفيذي.

حضر الفعالية، عفراء بخيت بن هندي العليلي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومحمد نقي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، والدكتور أحمد الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد الآسيوي للرياضة للجميع، والدكتور عمر المثنى المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعدد من رؤساء الجمعيات ذات النفع العام المشاركة.

تخريج «التقنية»

إلى ذلك، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، احتفال كليات التقنية العليا بتخريج (1104) طلاب من دفعة «رهان المستقبل 2022» على مستوى إمارة أبوظبي، وطلاب كلية خليفة بن زايد الجوية، وكلية راشد بن سعيد البحرية، بينهم (83) خريجاً من الحاصلين على درجتي «الامتياز» «والامتياز مع مرتبة الشرف».

وذلك في مركز أبوظبي للمعارض بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية، وأولياء أمور الخريجين.

وقال سموه عبر «تويتر»: «سعدت بتخريج 1104 طلاب من دفعة رهان المستقبل بكليات التقنية العليا، وأشكر جهود الهيئات الإدارية والتدريسية في إعداد أجيال المستقبل، وأهنئ أولياء أمور الطلبة المتميزين، وجميع الخريجين على هذا النجاح والإنجاز، متمنياً أن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة في خدمة المجتمع ورفعة الوطن».

وسلم سموه، الشهادات للمتميزين من الخريجين، كما سلم سموه «وشاح الفخر» لولي أمر الخريج أحمد نعمان المقرمي، الذي حاز المركز الأول على مستوى كليات التقنية العليا بإمارة أبوظبي، وذلك في مبادرة من كليات التقنية العليا بتكريم أولياء الأمور لدعمهم تفوق أبنائهم وتميزهم العلمي، ثم التقط سموه صورة تذكارية مع جميع الخريجين، مقدماً سموه التهنئة للخريجين، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وتوظيف ما تعلموه في خدمة وطنهم وقيادته الرشيدة، والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ثمن سموه الدور العلمي والحضاري التي تلعبه كليات التقنية العليا، هذا الصرح الأكاديمي الوطني الذي قدم أجيالاً من شباب الإمارات المؤهل والقادر على رفد وإثراء مسيرة التحديث والتطوير والريادة الإماراتية والارتقاء والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الإمارات المشرق.

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