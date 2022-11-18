جهود إماراتية كبيرة لإنجاح مونديال قطر

المصدر: دبي - علي الظاهري

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قدمت الإمارات العديد من التسهيلات تزامناً مع استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

حيث حرصت الدولة على دعم نجاح ملف استضافة الحدث العالمي عبر العديد من المبادرات والخدمات، أبرزها تسيير رحلات جوية بين الإمارات والدوحة عبر مختلف الشركات الوطنية والعالمية، إضافة إلى إطلاق البرنامج الترحيبي الداعم لاستضافة حاملي بطاقة «هيّا» المخصصة لمشجعي المونديال عبر منح تأشيرة للدخول والإقامة في الإمارات لمدة إجمالية تصل إلى 90 يوماً من تاريخ إصدار هذه التأشيرة، مع تخفيض رسومها لتكون 100 درهم فقط للمدة الإجمالية وتدفع لمرة واحدة.

وتعكس هذه الخطوات حرص الإمارات على نجاح الحدث الذي يقام لأول مرة في بلد خليجي وعربي وبما يجسد الجهود الكبيرة لنجاح المونديال من مختلف الجوانب، حيث رحبت الإمارات بجميع الجماهير الحاضرة لمتابعة فعاليات المونديال ومن المتوقع استضافة دبي نحو مليون مشجع من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت الأيام الماضية استضافة العديد من المنتخبات العالمية المشاركة في المونديال، أبرزها منتخبات السعودية والمغرب والأرجنتين وغانا وسويسرا واليابان والكاميرون إضافة إلى الوفود الإعلامية الرياضية.

استقبال الجماهير

وتستعد مطارات دبي لاستقبال جماهير المونديال والتعامل بصورة مميزة مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال (DWC)، من خلال تسيير رحلات «يوم المباراة»، إلى الدوحة لحضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي تنطلق اعتباراً من 20 نوفمبر الجاري.

حيث سيتم تسيير ما يصل إلى 120 رحلة يومية ذهاباً وإياباً من دبي تابعة لكل من «الخطوط الجوية القطرية» و«فلاي دبي» خلال الفترة بين 20 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر، بما يوفر راحة كبيرة في السفر، وفرصة فريدة للمشجعين للاستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم وحضور المباريات في قطر ثم العودة إلى دبي في اليوم نفسه.

خدمات الركاب

وتحرص طيران الإمارات على توفير أجواء من المتعة لركابها في فترة المونديال عبر بث جميع مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 مباشرة على جميع رحلاتها، كي يستمتع الركاب في جميع الدرجات بمشاهدة المباريات على شاشاتهم الشخصية على قناة «سبورت 24» عبر نظام طيران الإمارات الترفيهي.

وكذلك على الشاشة الكبيرة في الصالون الجوي على طائرات A380 وفي صالاتها الخاصة في المطارات العالمية، حيث جهزت طيران الإمارات أكثر من 200 طائرة بإمكانات استقبال البث التلفزيوني الحي بما في ذلك قناتا الرياضة «سبورت 24» و«سبورت 24 إكسترا».

وجهات دبي

وتقدم الإمارات تزامناً مع كأس العالم، العديد من التجارب لضمان توفير أجواء استثنائية للمشجعين في وجهات دبي من أجل متابعة مباريات المونديال، لا سيما وأن دبي ستستضيف فعاليات «مهرجان فيفا للمشجعين» خلال المونديال، بناءً على اختيارها من قبل الاتحاد الدولي للعبة بين ست مدن في العالم لاستضافة المهرجان، إذ اكتملت استعدادات «جدول فعاليات دبي» لاستقبال جماهير وعشاق كرة القدم في وجهات ومناطق متعددة تم تخصيصها لآلاف المشجعين عشاق اللعبة للاستمتاع من دبي بمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم على الهواء مباشرة، في الوجهات التي ستوفر تجربة مثالية للاستمتاع بمتابعة مباريات كأس العالم في الهواء الطلق وفي أجواء مبتكرة مصحوبة بالعروض الترفيهية الحيّة والفعاليات والأنشطة المتنوعة على خلفية من إطلالات دبي الخلابة.

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