عُمان ثاني أكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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احتلت سلطنة عمان المرتبة الثانية بين أكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقطبت الإمارة خلال الفترة من يناير لغاية سبتمبر من العام الجاري نحو مليون سائح من سلطنة عمان مقارنة بـ 129 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنمو 715 %.

وعند المقارنة في الفترة نفسها ما قبل الجائحة عام 2019، تصل نسبة النمو إلى 35 %، حيث استقطبت دبي 778 ألف سائح من سلطنة عمان خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019.

وتساعد شبكة الطرق البرية وسهولة العبور من المنافذ البرية الحدودية على تيسير حركة وانتقالات المواطنين من الإمارات إلى سلطنة عمان والعكس كما تسهم شركات الطيران الوطنية في البلدين والرحلات المنتظمة إلى العديد من المدن في تسهيل حركة السفر والسياحة ومن ثم نمو العلاقات السياحية والاقتصادية المشتركة حيث يمكن للمواطين وايضاً المقيمين تمضية عطلات نهاية الأسبوع او الاجازات الصيفية وعطلات المداس والأعياد في زيارة البلد الآخر وخاصة المدة والمناطق الحدودية القريبة التي تشكل وجهات سفر مفضلة.رحلات أسبوعية

وتسهم كل من طيران الإمارات وفلاي دبي في تعزيز حركة نقل المسافرين والسياح بين دبي وسلطنة عمان، فمن جانبها تشغل طيران الإمارات 5 رحلات أسبوعياً بين دبي ومسقط، وكانت الناقلة قد أطلقت أول خدمة لها إلى مسقط في عام 1993، وتشغل فلاي دبي نحو 5 رحلات يومية إلى مسقط ورحلة يومية إلى صلالة.

وجهة مفضلة

وتشكل سلطنة عمان وجهة سياحية مفضلة للإماراتيين، ووفقاً لبيانات وزارة التراث والسياحة العمانية، بلغ عدد الزوار الإماراتيين إلى السلطنة منذ يناير لغاية سبتمبر من العام الجاري، أكثر من مليون زائر، وبذلك تعود حركة السياحة الإماراتية إلى عمان، إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019 و2018. وتوضح أرقام وزارة التراث والسياحة العمانية، أن الإماراتيين احتلوا المرتبة الأولى بين جنسيات زوار السلطنة، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، حيث شكلوا 51 % من إجمالي السياح، الذين استقبلتهم سلطنة عمان في الفترة من يناير لغاية سبتمبر من العام الجاري.

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