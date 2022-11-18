رئيس ألبانيا يبحث تعزيز التعاون مع سفير الإمارات

المصدر: (تيرانا - وام )

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استقبل بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، سليمان حامد المزروعي، سفير الإمارات لدى الجمهورية اليونانية، السفير غير المقيم لدى ألبانيا، وذلك في القصر الرئاسي في العاصمة «تيرانا»، في إطار انعقاد أعمال الأسبوع الثقافي.ونقل المزروعي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إلى رئيس ألبانيا، وتمنياتهما لبلاده وشعبه، المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل الرئيس بيرم بيغاي، السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء. وبحث رئيس ألبانيا مع السفير، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات وألبانيا.

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