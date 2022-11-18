محمد الشرقي يؤكد دور العلوم الفلسفية في رفع الوعي الإنساني

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور العلوم الفلسفية في رفع الوعي الإنساني في المجتمعات البشرية وتشكيل هويتها الثقافية، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتبنّي مشروعات جادة لتعزيز المعرفة والفكر وتحقيق أقصى فائدة منها.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة، الذي يقام تحت رعاية سموه بعنوان «الفلسفة والراهن»، وينظمه بيت الفلسفة في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

حزمة

ويناقش مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة خلال فترة انعقاده من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، حزمة متنوعة من الأفكار والمواضيع المتعلقة بالفلسفة، وجلسات نقاشية ومحاضرات تطرح جوانبها المختلفة، وقياس تأثيرها على نهوض المجتمعات ورفع الوعي الإنساني فيها. وأعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر عن قرب إطلاق معجم الفجيرة للفلسفة، الذي يعد أكبر معجم للألفاظ والمصطلحات الفلسفية على مستوى العالم العربي.

حضر افتتاح المؤتمر محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونخبة من المتخصصين في الفلسفة من العرب والأجانب والمهتمين من الدولة وخارجها.

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