سعود بن صقر يبحث تعزيز العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، مارغريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المفوض المسؤول عن لجنة تعزيز طريقة الحياة الأوروبية، وأندريا ماتيو فونتانا سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، اللذين قدما للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بنائب رئيس المفوضية الأوروبية والسفير والوفد المرافق لهما، وتبادل معهما الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي على مختلف الصعد. وعبّر مارغريتيس شيناس وأندريا ماتيو فونتانا عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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