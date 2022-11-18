سعيد العطر: الإمارات مركز عالمي لصناعة الإعلام

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن الكونغرس العالمي للإعلام، منصة عالمية تجمع العقول والمواهب والخبرات من شرق العالم وغربه، لرسم خارطة طريق لتطوير قطاع الإعلام في المنطقة والعالم، ليشكل محطة مضيئة في مسيرتنا الإعلامية، وانطلاقة قوية نفخر بها جميعاً.

وقال العطر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن النقاشات التي يشهدها الكونغرس العالمي للإعلام، حول واقع الإعلام والتحديات التي يواجهها القطاع، والأفكار التي تطرح لتطوير الأداء والمنتجات الإعلامية والثقافية، وجميعها أفكار واعدة، كون الإعلام يلعب دوراً رئيساً في تحقيق التوازن بين الثقافة العالمية السائدة حالياً، وبين الثقافة الوطنية وهويتنا الوطنية.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة، مركز عالمي لصناعة الإعلام، وهو ما يتجلى في احتضان آلاف الشركات الإعلامية، التي تصل إلى أكثر من 6 آلاف شركة في مدينة دبي للإنترنت، و«تو فور فيفتي فور»، التي تضم أكثر من 2000 شركة إعلامية، ومدينة الشارقة للإعلام.

جاء ذلك خلال زيارته جناح وكالة أنباء الإمارات «وام»، في معرض الكونغرس العالمي للإعلام، بنسخته الأولى، حيث استمع من السيد عبد الله عبد الكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة، في وكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى شرح حول نظام «وام الإخباري» الرقمي الجديد، المزود بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

والذي يعتمد على إدارة العمل الإعلامي بطرق برمجية مبتكرة، تسهم في أتمتة منظومة العمل الإخباري، وتحقيق قيمة مضافة للشركاء من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز