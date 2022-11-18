53 % استخدام الشباب العربي لوسائل الإعلام الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق مركز الشباب العربي أحدث تقاريره عن الإعلام الجديد ودوره واستخداماته من قِبل الشباب العربي.

وذلك ضمن أعمال «الكونغرس العالمي للإعلام»، الذي انعقدت دورته الأولى تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

واختتمت فعالياته أمس. وعرض التقرير، الذي أطلق مركز الشباب العربي نسخته الأولى في «الكونغرس العالمي للإعلام»، الذي يشارك فيه ما يزيد على 1200 من قيادات ورواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين والخبراء، أبرز سلوكيات الشباب في الاستفادة من وسائل الإعلام الجديد ومنصاته، وتعامله معه.

كما ركّز التقرير الصادر على شكل ورقة بحثية على المحفزات والدوافع التي تشجع الشباب العربي على تبنّي الإعلام الجديد، حيث أشار إلى أن الشـباب العربـي يستخدم وسـائل الإعلام الرقمـي بنسـبة 53 % فـي مقابـل 47 % لوسـائل الإعلام التقليـدي.

وأجمع الشباب العربي المشارك في الدراسة على أن قوة التأثير في الإعلام تعتمد على فهم السلوك المجتمعي، وملامسة الاحتياجات الإنسانية في تقديم المادة الإعلامية، وتوفير المواد الإعلامية الثرية على كل المنصات، بالإضافة إلى فهم التقنيات الحديثة وخوارزميات المنصات الإعلامية والرقمية ومنصات التواصل.

التقنيات الذكية

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، في كلمة رئيسية أمام الكونغرس العالمي للإعلام: «الإعلام اليوم جزء أساسي من النشاط البشري، وهو العدسة التي نرى من خلالها العالم، وقد أصبح مكوناً من مكونات سلوكياتنا اليومية ووعينا الجمعي.

وبجهود الشباب يكون إعلام المستقبل أكثر استدامة، بالجمع بين الحلول التقنية الذكية والحقائق والقيم، ودور الشباب محوري في تحقيق ذلك». وأضافت معاليها:

«دولة الإمارات رائدة في تصور المستقبل والاستعداد لمواكبته على أرض الواقع بفضل رؤية قيادتها التي تحفز الأمل والإيجابية والشغف بالتميز وتعكس التزاماً وحرصاً بالتقدم الإنساني للجميع. وهي اليوم وجهة للمبدعين والمبتكرين ورواد الإعلام الجديد الهادف والمؤثر الذي يستشرف مستقبل الإعلام ويحوله إلى تطبيقات ملموسة».

وأكدت معاليها أن 3 مليارات شاب وشابة تحت سن الثلاثين في عالم اليوم قادرون على بناء مستقبل إعلام موثوق ومؤثر، من خلال الأفكار والقيم والهوية المتميزة الواثقة التي تجعلهم نماذج تحتذى في مجتمعاتهم وعالمهم ونتاجهم الإعلامي الإبداعي والمبتكر.

وقالت معاليها: «مركز الشباب العربي سأل عن مستقبل الإعلام من وجهة نظر الشباب فكانت إجاباتهم دائماً تركز على المحتوى أولاً، محتوى ذو معنى، يخاطب العقل ويحترمه، ويحفّز الفكر، ويعلّم مهارات جديدة ورؤى مختلفة، ويقترح الحلول المبتكرة لمسائل ملحّة على مستوى الأفراد والمجتمعات».

وختمت معاليها بدعوة الشباب إلى استخدام الإعلام الجديد للتوعية بآليات تعزيز العمل المناخي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فيما يستعد العالم لقمة المناخ العالمية «كوب28» التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023.

صنّاع القرار

ويأتي إطلاق تقرير «الإعلام الجديد» في إطار الحرص المستمر لمركز الشباب العربي على أن يكون صلة الوصل بين الشباب العربي بتطلعاته وطموحاته ورؤاه من جهة وصنّاع القرار ومصممي السياسات والاستراتيجيات في مختلف القضايا، خصوصاً الشبابية منها من جهة أخرى، من خلال البيانات والدراسات.

أربعة محفزات

وحدد التقرير أربعة محفزات رئيسية تشجع استهلاك الشباب العربي لمنتجات الإعلام الجديد، أولها الطمأنينـة والشـعور بالأمان، بحيـث يكـون الإعلام بمثابـة نافـذة للاستعداد والتأقلـم مـع المتغيـرات فـي البيئـة المحيطـة، وتوفـير المعلومـات وكل جديـد يمكّن الشباب من معرفة كل ما يدور حوله بسرعة فائقة تمنحه الشعور بالتمكن من محيطه.

وبينــت الدراســة أن الجزء الأكبر من الشباب العربــي وبنســبة 26 % يســتهلك الإعلام كعنصر للطمأنينــة والشــعور بالأمان.

ويشكل النمــو الشــخصي، بحسب التقرير، ثاني محفزات إقبال الشباب العربي على الإعلام الجديد، كأداة للتقـدم والتطـور والتعلـم وتوسـيع آفـاق التفكيـر. وبينـت الدراسـة أن 25 % مـن الشـباب العربــي يســتهلكون الإعلام لحافــز النمــو الشــخصي.

أما ثالث محفزات استخدام الشباب العربي للإعلام الجديد فهو التقـارب الاجتماعي، بحيث يكون الإعلام وسـيلة للانفتاح الاجتماعي والتقـارب بيـن الثقافـات، ويعطـي الفرصــة للشــباب للتفاعــل والتواصــل مــع بعضهــم البعــض، وبينــت الدراســة أن 24 % مــن الشــباب العربــي يســتهلك الإعلام الجديد لحافــز التقــارب الاجتماعي.

والعامل الرابع المحفز لاستهلاك الإعلام الجديد من قبل الشباب العربي هو التفــرّد والتميــز، بحيث يكون وســيلة لتحقيق الأسبقية فــي معرفــة الأخبار الجديــدة والاطلاع على أكثرها لفتاً للأنظار. وأظهــرت الدراســة أن 25 % مــن الشــباب العربــي يســتهلك الإعلام كحافــز للتفــرد والتميــز.

فعاليات

واستقطبت النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام، على مدار ثلاثة أيام، أكثر 13656 زائراً، وشارك في هذه النسخة أكثر من 192 شركة ومؤسسة إعلامية عالمية، تمثل 42 دولة حول العالم، وشهد مشاركة أكثر من 1200 من الرواد والخبراء والمختصين في قطاع الإعلام. وتخلل الحدث، توقيع أكثر من 10 اتفاقيات تعاون بين مؤسسات إعلامية محلية وعالمية، وشهد إطلاق العديد من الابتكارات المختصة في قطاع الإعلام.

وتضمن جدول أعمال الكونغرس 40 جلسة حوارية، وأكثر من 30 ورشة عمل، شارك فيها 162 متحدثاً، وشهد إطلاق ابتكارات جديدة، وجلسات نقاشية، ومجموعة من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت، والتواصل الاجتماعي والمؤثرين العالميين.

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