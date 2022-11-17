البواردي يحضر حفلاً بمناسبة الذكرى الـ68 ليوم قوات الدفاع الذاتي الياباني

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع والوفد المرافق حفل الاستقبال الذي أقامه أكيو إيسوماتا، سفير اليابان فوق العادة المفوّض لدى دولة الإمارات، والذي أقيم بفندق إنتركونتيننتال - أبوظبي بمناسبة الذكرى الـ68 ليوم قوات الدفاع الذاتي الياباني.

وهنأ معاليه السفير الياباني بهذه المناسبة، وأكد عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات واليابان، متمنياً لها مزيداً من الازدهار والنجاح في جميع المجالات خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

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