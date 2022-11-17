«جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب» تواصل تلقي ملفات المترشحين حتى 30 نوفمبر

المصدر: وام

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تواصل “جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب" تلقي المشاركات خلال فترة التسجيل لنسختها الثالثة حتى يوم 30 نوفمبر الجاري بهدف إتاحة المزيد من الوقت لاستكمال ملفات المشاركة وفق المعايير والشروط للراغبين في التسجيل بفئاتها المختلفة.

ويتاح التسجيل لليافعين والشباب من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. عبر تحميل التطبيق App Page (qrco.de) وتحميل المشاركات لمختلف فئاتها.

وقالت حمدة راشد بن الشيخ منسق مشاريع في جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب: “شهدت الجائزة إقبالاً كبيراً من قبل الشباب واليافعين لما حققته من مكانة هامة في نفوسهم باكتشاف طاقاتهم ومواهبهم وتطويرها فضلا عما تغرسه من ثقافة هامة في المبادرة نحو العمل الجماعي والتطوع والمنافسة الجادة التي ترتكز على قيم وتقاليد المجتمع”.

ولفتت إلى أن فترة استقبال المشاركات متواصلة حتى نهاية الشهر الجاري والتي ستعزز بدورها من دافعية الشباب واليافعين من الذكور والاناث للتقديم بعد ورود استفسارات حول آلية التقديم والمعايير وشروط الجائزة.

وأكدت أن تنامي معدلات المشاركة في العامين الماضيين يعكس مكانتها وأهميتها في إطلاق طاقات الشباب وما تبثه من تنافس إيجابي وبناء في فضاءات مجالات الجائزة لدعمهم لتطوير قدراتهم وتوجيهها نحو المستقبل وبناء الوطن وتدعيم مكتسباته وإنجازاته.

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