مواصلات الإمارات وداهوا للتكنولوجيا تستكشفان فرص الشراكة في تقنيات النقل

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت مواصلات الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة «داهوا للتكنولوجيا» الصينية، لاستكشاف آفاق التعاون، وفرص الشراكة المحتملة بين الجانبين، لا سيما في ما يتعلق بحلول ومشاريع المراقبة في مجال النقل.

وقع مذكرة التفاهم كل من جاسم المرزوقي، المدير التنفيذي بالإنابة للنقل المدرسي في مواصلات الإمارات، وليانغ ني، المدير العام لشركة داهوا للتكنولوجيا الشرق الأوسط، وذلك في جناح الشركة الصينية في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم المقام حالياً في دبي، بحضور عدد من المسؤولين والموظفين من الطرفين.

وتضع الاتفاقية آليات لمساعدة الطرفين على إنشاء إطار تعاون، من شأنه تحديد وتقديم مشاريع تجارية مفيدة للطرفين.

وأكدت فريال توكل، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات، أهمية مذكرة التفاهم، مؤكدةً أنها تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمواصلات الإمارات، لتحديث وتطوير خدمات النقل المقدمة من قبل الشركة، من خلال توظيف أحدث التقنيات المتاحة، بما يعزز المواقع الريادية للشركة في مجال النقل على مستوى الدولة.

وأضافت توكل: «يسعدنا توقيع اتفاقية التعاون هذه مع شركة داهوا للتكنولوجيا، الشركة الرائدة عالمياً في أنظمة المراقبة بالفيديو للحافلات المدرسية، وإنترنت الأشياء (IoT)، ومنتجات التكنولوجيا الأخرى ذات الصلة. وبصفتنا المزود الرائد في مجال النقل المدرسي في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وبرصيد يزيد على أكثر من أربعة عقود من الخبرة، يشكل هذا الاتفاق شراكةً طبيعية، تكمل قدرات كلتا الشركتين، وستساعدهما على بلوغ أهدافهما الاستراتيجية، وتحقيق خطط النمو الطموحة الخاصة بهما».

وقال ليانغ ني، المدير العام لشركة داهوا للتكنولوجيا الشرق الأوسط: «نتطلع بشغف لإمكانية العمل بشكل وثيق مع مواصلات الإمارات، وهي شركة إقليمية رائدة في قطاع النقل مع نموذج أعمال ناجح، وإلى إمكانية إنشاء شراكة مثمرة طويلة الأمد، من شأنها أن تعزز المراكز السوقية لكلتا الشركتين».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز