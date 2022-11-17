عبد الله المري يكرم باكستانياً بادر بتنظيم حركة السير في أحد التقاطعات

المصدر: دبي - البيان

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كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، عباس خان باتي خان، من الجنسية الباكستانية، تقديراً لمبادرته في سرعة تنظيم حركة السير والمرور في إحدى التقاطعات في إمارة دبي، لحين حضور الدورية الشرطية المُختصة.

وجاء تكريم معالي الفريق المري لعباس خان بعد تداول الجمهور لمقاطع فيديو له على تطبيقات التواصل الاجتماعي، يُظهر فيه قيامه بتنظيم حركة السير والمرور في أحد التقاطعات، مما أسهم في تعزيز السلامة العامة لمُستخدمي الطريق.

وأثنى معالي الفريق المري، على جهود عباس خان وحسن تصرفه، مؤكداً أنه أسهم في نقل صورة حضارية من خلال شعوره بالالتزام والمسؤولية المجتمعية، فيما عبّر المكرم عن سعادته بهذا التكريم.

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