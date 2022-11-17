«الصحة» تعزز قيم الشراكة مع المتعاملين

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دبي- البيان

كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ديوانها بدبي مجموعة من المتعاملين الذين قدموا اقتراحات تم تطبيقها في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز قيم الشراكة المجتمعية مع أفراد المجتمع، ودعم جودة الخدمات، وضمان تميزها لرفع مستوى رضا المتعاملين وإسعادهم.

وأكد أحمد علي الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن هذا التكريم يأتي تقديراً لأفكارهم البنّاءة التي تدعم جودة العمل، وتعزز بناء شراكة مستدامة، وخلق بيئة تنافسية بين المتعاملين لتلبية متطلبات الوزارة، وتشجيعهم على استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية، بهدف توفير تجربة سلسة وفريدة من نوعها تتخطى توقعاته. وأشار إلى أن تقديم الأفكار المبتكرة والمتميزة من المتعاملين يمثل ركيزة أساسية في تقديم أرقى الخدمات والمبادرات التي تنعكس إيجاباً على أفراد المجتمع.

قنوات تواصل فعالة

وقال الدشتي، إن الوزارة تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز قنوات الاتصال للتواصل مع المتعاملين كشركاء في مسيرة النجاح والتميز، من خلال استقبال اقتراحاتهم بكل انفتاح وشفافية، وتتعامل معها بسرعة وكفاءة لإيجاد الحلول المناسبة التي تحقق سعادة المتعاملين، حيث يتم دراسة الملاحظات بآليات مبتكرة وفعالة لتحسين جودة الخدمات وأنظمتها الذكية والتي باتت مثالاً يحتذى به.

تفاعل وتجاوب

وأشاد ماهر عبد القادر الملا مدير إدارة سعادة المتعاملين بأهمية التجاوب والتفاعل من المتعاملين في تحسين الأداء وتطوير الخدمات، من خلال تقديم جملة من الاقتراحات التي تشكل حلقة وصل بين الوزارة والمتعاملين، وتُمكّنهم من إيصال آرائهم واقتراحاتهم حول الخدمات التي تسعى الوزارة إلى تحسينها باستمرار.

من جهتها أكدت حنان عبد الرحمن المعيني رئيس قسم علاقات المتعاملين في الوزارة، أن الهدف من التكريم هو إشراك المتعاملين في تطوير مستوى الخدمات من خلال الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم. وأضافت: «يأتي رضا المتعاملين دائماً على قائمة أولوياتنا».

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