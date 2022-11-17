«طرق دبي» تنجز تحسينات وحلولاً مرورية على شارع القدرة

المصدر: البيان

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أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مجموعة من أعمال التحسينات والحلول المرورية السريعة على شارع القدرة، الذي يربط مجمع المرابع العربية ومجمع مدينة دبي للاستوديوهات، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على ضمان انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطرق بإمارة دبي.

وشمل مشروع التحسينات المرورية على شارع القدرة، الذي يربط مجمعي المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات، استبدال الدوارات السابقة على شارع القدرة، بتقاطع محكوم بإشارات ضوئية، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى انسيابية حركة المركبات، وتخفيض معدل التأخير من 7 دقائق إلى 1.12 دقيقة لمستخدمي تلك الطرق.

وتمثلت التحسينات المنفذة على شارع القدرة في تطوير التقاطعات من دوار الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان إلى تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد والعكس، إلى جانب تطوير مداخل ومخارج مجمعي مدينة دبي للاستوديوهات والمرابع العربية، حيث ساهمت هذه التحسينات في تقليل الازدحام المروري في المنطقة بنسبة تتجاوز 300%.

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