توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 19:12 والجزر الأول عند الساعة 13:52الثاني عند الساعة 02:42 ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:04 والمد الثاني عند الساعة 06:04 والجزر الاول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 23:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 22 85 25

دبي 32 24 75 30

الشارقة 32 20 80 30

عجمان 31 22 90 45

أم القيوين 30 23 85 40

رأس الخيمة 32 19 85 30

الفجيرة 29 25 75 45

العـين 32 21 80 25

ليوا 34 20 95 25

الرويس 32 21 95 45

السلع 32 19 90 35

دلـمـا 31 26 70 45

طنب الكبرى 32 25 75 35

طنب الصغرى 32 25 75 35

أبو موسى 32 25 75 35

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