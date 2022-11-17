محمد بن راشد: استضافة قطر لكأس العالم محطة تاريخية لكل العرب

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري، وفخر خليجي، ومحطة تاريخية لكل العرب.

وقال سموه في حسابه على تويتر "استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري.. وفخر خليجي.. ومحطة تاريخية لكل العرب .. نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي .. جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا .. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة بإذن الله".

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