سلطان القاسمي يتفقد سير العمل في مشروع المباني الجديدة لجامعة كلباء

المصدر: وام

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تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، مشروع المباني الجديدة لجامعة كلباء.

واطلع سموه خلال جولته على أعمال الإنشاءات في المباني الجديدة، التي تضم مبنى إداريا مكونا من مكاتب وأرشيف ومجلس وعيادة طبية وغرفة رعاية ومصلى.

كما تضم ثلاثة مباني لكليات الطلاب وأخرى للطالبات، تحتوي كلاً منهم على 20 قاعة دراسية و11 مختبراً وقاعتين للعروض المرئية ومكتبة وكافتيريا ومسرح وغرف صلاة ومكاتب إدارية.

وتتضمن المباني الجديدة منتدى للطلاب وآخر للطالبات، يحتوي على مسرح يتسع لأكثر من 150 شخصا سيجهز بكافة المعدات والتقنيات الحديثة، كما سيضم المنتدى عدداً من قاعات المذاكرة وإقامة الفعاليات.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح مفصل حول سير العمل في المشروع ومدى التقدم في مراحله وأبرز الخدمات التي سيوفرها، ووجه سموه بتسريع العمل في إنجاز المشروع حيث ستُفتتح جامعة كلباء في بداية الموسم الأكاديمي القادم.

كما وجه سموه بإضافة المزيد من الخدمات للطلبة وتحقيق التنوع بين المناطق المكيفة والمساحات الخضراء، وتوفير مواقف للسيارات ومداخل منفصلة تسهل من حركة الدخول والخروج وتقلل من المسافات الفاصلة بين وقوف السيارات والكليات.

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