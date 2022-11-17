نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الإثنين دور الانعقاد العادي الرابع للمجلس الوطني الاتحادي

المصدر: وام

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نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر 2022م، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو الشيوخ أولياء العهود ونواب الحكام وسمو الشيوخ، وكبار مسؤولي الدولة من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوم دعوة المجلس للانعقاد في دوره العادي الرابع من فصله التشريعي السابع عشر يوم الإثنين بتاريخ 21 نوفمبر 2022م، وتبدأ مراسم افتتاح الدور بوصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى مقر المجلس، حيث سيكون في الاستقبال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ، بعد ذلك تعزف موسيقى السلام الوطني لدولة الإمارات ثم يستعرض سموه ثلة من حرس الشرف، وينتقل سموه إلى قاعة زايد حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ويتفضل سموه دور الانعقاد العادي الرابع بالنطق السامي.

ثم يلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة، بعد ذلك يتلو مرسوم دعوة المجلس للانعقاد، وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة "رعاه الله"، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وسمو الشيوخ.

بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين، وتشكيل اللجان الدائمة، ويطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، وعلى الرسائل الصادرة للحكومة والواردة منها، وعلى مشروعات القوانين الواردة من الحكومة.

كما تعقد الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية اجتماعها الأول من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، يشكل المجلس خلاله المجموعات البرلمانية ولجان الصداقة.

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