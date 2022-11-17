النسخة الثانية.. إطلاق برنامج الدبلوم المهني في الاتصال الحكومي الاستراتيجي

المصدر: أبوظبي - البيان

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يواصل المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج ضمن أجندته المشاركة في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بمركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر ثلاثة أيام.

وشهد جناح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في اليوم الثاني للكونغرس زيارة العديد من وزراء الإعلام من مختلف دول العالم ومسؤولي الإعلام ورواد الكونغرس الذين أثنوا على إنجازات المكتب ومبادراته التطويرية وخططه المستقبلية ورؤيته وبرامجه .

وتم الاتفاق على تعزيز سبل التعاون الدولي وتبادل المعلومات والمعارف بما يخدم القطاع الإعلامي والاتصال الحكومي بشكل عام.

وأطلق المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة امس النسخة الثانية من برنامج الدبلوم المهني في الاتصال الحكومي الاستراتيجي المقرر انطلاقه في 24 يناير 2023 وسيتم طرحه بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية.

وقالت علياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة : "يأتي هذا البرنامج انطلاقاً من حرص المكتب على إعداد ودعم الكفاءات المتخصصة لتطوير مهارات ومعارف موظفي الاتصال الحكومي وطلاب الاتصال والمهتمين بمختلف مجالات الاتصال الحكومي وصولاً إلى تطوير القطاع بشكل عام.

ولفتت إلى أن البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع أصحاب الاختصاص والخبرة يركز على الجانبين الأكاديمي والعملي من خلال تدريس أحدث نظريات الاتصال الحكومي وتحليل دراسات الحالات وقصص نجاح أو فشل الاتصال الحكومي حول العالم.

يتناول الدبلوم المهني الخصائص الاتصالية لوسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها في المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى اكساب منتسبيه مهارات التعامل مع تلك المواقع الاجتماعية وتدريبهم على توظيفها في مجال الاتصال الحكومي لتعزيز التفاعل بين المؤسسات وجمهورها المستهدف.

ووضع المركز الدولي للاتصال الحكومي برنامجا أكاديميا عمليا شاملا للدبلوم المهني لتعريف منتسبيه بمجالات الاتصال الحكومي الأساسية كافة ضمن فئاته المستهدفة التي تشمل موظفي إدارات العلاقات العامة وأقسام الإعلام والاتصال المؤسسي في المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك الصحفيين والمحررين المهتمين بمجال الاتصال الحكومي.

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