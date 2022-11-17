خالد بن محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة "كنز الجيل" في نسختها الأولى

المصدر: البيان

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كرّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الفائزين بالنسخة الأولى من جائزة "كنز الجيل" في حفل رسمي أقيم في "مكتبة زايد المركزية" بمدينة العين تقديراً لأعمالهم التي تُسهم في إثراء الموروث الشعري النبطي.

ورافق سموه خلال حفل التكريم كل من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام لمجلس أبوظبي التنفيذي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، رئيس اللجنة العليا للجائزة.

وتقام جائزة "كنز الجيل" تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تكريماً للأعمال الشعرية والأدبية والثقافية المتميزة التي أسهمت في إثراء ساحة الشعر النبطي والحفاظ على الموروث الثقافي النبطي الذي ينتمي إلى التراث الشفاهي لشعوب منطقة الخليج والوطن العربي، وله جذور عميقة في الموروث الثقافي لدولة الإمارات.

واحتفت جائزة "كنز الجيل" بالفائزين ضمن ستة فروع من أصل 234 ‏مشاركاً من 20 دولة تنافسوا على نيل الجوائز التي تبلغ قيمتها الإجمالية مليون ونصف درهم. وتأتي هذه المبادرة الثقافية لدعم جهود الحفاظ على اللغة العربية وتقوية حضورها في الإمارات والوطن العربي.

وفيما يلي قائمة الفائزين بالجائزة:

- الشاعر عبيد بن قذلان المزروعي (من الإمارات)، الفائز في فرع "المجاراة الشعرية"

- الشاعر سالم سيف الخالدي (من الإمارات)، الفائز في فرع "الإصدارات الشعرية"

- الفنان عبد القادر داودي (من الجزائر)، الفائز في فرع "الفنون"

- الدكتورة عائشة علي الغيص (من الإمارات)، الفائزة في فرع "البحوث والدراسات"

- الدكتور خالد المصري (من الأردن / الولايات المتحدة الأمريكية)، الفائز في فرع "الترجمة"

- المستشرق والدبلوماسي مارسيل كوربرشوك (من هولندا)، الفائز في فرع "الشخصية الإبداعية"

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