عمار النعيمي: الإمارات جسدت التعايش نهجاً وأسلوب حياة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي أن الإمارات جسدت قيم التعايش والتسامح نهجاً وأسلوب حياة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، الذي صادف أمس: «في اليوم العالمي للتسامح نفخر بجهود ومبادرات الإمارات الرائدة لتعزيز مفاهيم السلام والأخوة والتفاهم والتعايش والتآلف والتسامح الإنساني في العالم.. دولتنا تقرن القول بالفعل وتجسد تلك القيم في واقعها نهجاً وممارسة وأسلوب حياة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز