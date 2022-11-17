برعاية محمد الشرقي.. مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ينطلق اليوم

المصدر: الفجيرة - وام

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برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واحتفالاً باليوم العالمي للفلسفة، تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة، تحت عنوان «الفلسفة والرّاهن»، بتنظيم بيت الفلسفة، ويختتم الأحد المقبل، في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة.

ويحظى المؤتمر في نسخته الثانية هذا العام، بمشاركة عربية ودولية واسعة، من نخب الفلاسفة والمفكرين والمحاضرين والمختصين في مجال الفلسفة والعلوم الإنسانية، من مختلف دول العالم.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، محاضرات ولقاءات وجلسات نقاشية، تطرح مواضيع فلسفية متنوعة، كما سيتم خلال المؤتمر، الإعلان عن إطلاق معجم الفجيرة الفلسفي، الذي يعد أكبر معجم فلسفي في العالم العربي.

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