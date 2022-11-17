استعراض تجربة الإمارات الناجحة في المدن الإعلامية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش المشاركون في جلسة حوارية خلال فعاليات اليوم الثاني من الكونغرس العالمي للإعلام بعنوان «دور اندماج المراكز الإعلامية في مستقبل قطاع الإعلام» الدور الفاعل الذي تؤديه المدن الإعلامية في تطوير قطاع الإعلام.

وشارك في هذه الجلسة كل من الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ونجيب قويعة، الرئيس التنفيذي لمدينة موريشيوس الإعلامية، ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج، مجموعة تيكوم دبي، من الإمارات، وواين بيرغ، الرئيس التنفيذي لقطاعات الإعلام الرقمي والثقافة والأزياء في مدينة نيوم، من المملكة العربية السعودية.

وأكد المشاركون أهمية توفير بيئة عمل متكاملة، والاستثمار في الكفاءات الإعلامية وصناع المحتوى لتعزيز قدراتهم الإبداعية وتوفير كافة المتطلبات الخاصة بصناعة محتوى إعلامي متكامل يواكب متطلبات العصر، ويشمل ذلك الاستثمار في توفير استديوهات إعلامية متكاملة، ومرافق خاصة بالإنتاج الإعلامي تضم أفضل المعدات والتقنيات التكنولوجية المتطورة، للوصول إلى مخرجات إعلامية متكاملة تلبي مختلف تطلعات ومتطلبات الجمهور، وتحقيق التطور المستمر في هذا المجال.

وأشار المشاركون إلى التجربة الناجحة التي حققتها دولة الإمارات على صعيد تكاملية العمل بين المدن الإعلامية في إمارات الدولة، وذلك بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات الإعلامية المختلفة لتبادل الخبرات والتجارب بينها بما يخدم القطاع، ويرسخ من مكانة الدولة في هذا المجال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز