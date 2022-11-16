«بيئة أبوظبي» تستضيف مناظرة شبابية حول تغير المناخ

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضافت هيئة البيئة - أبوظبي، مناظرة شبابية، على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، في الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022.

تم تنظيم المناظرة الشبابية، التي عُقدت مؤخراً في جناح دولة الإمارات، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للشباب في دولة الإمارات، وركزت على مناقشة موضوع التغير المناخي وتأمين الطاقة، وأبرز التحديات التي تواجه العالم في هذا الشأن. وشارك بدعم المناظرة مجلس الشباب العربي، وشركة طاقة، وشركة أدنوك.

شهدت المناظرة، التي استمرت 45 دقيقة، جولة من النقاش الديناميكي بين الفريق المؤيد لوجود فرص في تأمين الطاقة، مع الحد من تداعيات أزمة تغير المناخ، وبين الفريق المعارض الذي عارض الفكرة، حيث طرح كل منهما وجهة نظره، بحضور لجنة التحكيم، والجمهور الذي صوت للفريق الفائز. وفاز بالمناظرة الفريق المؤيد، الذي تحدث خلال عرضه لوجهة نظره، عن أهمية تأمين الطاقة، وأورد بعض الحقائق عن انبعاثات غازات الدفيئة، وكيف يمكن تغيير موارد الطاقة، وتحويلها إلى موارد تساعد في تقليل الانبعاثات. كما ركز على ضرورة تنويع مصادر الطاقة النظيفة، كالطاقة المتجددة، ودعمها بأمثلة من مختلف دول العالم، بما ذلك الصين ودولة الإمارات.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين رفيعي المستوى، من بينهم سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمشروع المُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، والمهندس محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والنائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب المصري، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

مهارات

وتمثل الهدف الرئيس من هذه المناظرة، في صقل مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، وتعزيز قدراتهم البحثية، وتثقيفهم حول قضايا المناخ، وضرورة تأمين الطاقة، وتعزيز مهاراتهم الخطابية على المستوى العالمي، ومساعدتهم لتجربة قوة العمل الجماعي وسبل الإقناع.

ضم فريق المناظرة المؤيد، علي الشمري من شركة طاقة، وعزة الريسي من شركة أدنوك، وشريف الرفاعي من مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، في حين ضم الوفد المعارض، أحمد فتحي، وأحمد سبع الليل، من مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، وشيماء البلوشي من هيئة البيئة - أبوظبي. وأدارت الجلسة نوف القاضي، اختصاصي التقييم البيئي في قطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي.

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