طحنون بن زايد يوجه الشكر للقيادة الرشيدة على حكمة القرار وفعالية التوجيه في التصدي لجائحة كوفيد-19

المصدر: وام

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أعرب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني عن جزيل الشكر وعظيم التقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى أخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على القيادة الاستثنائية وحكمة القرار وفعالية التوجيه في التصدي لجائحة كوفيد-19، والتي حرصت فيه قيادتنا الرشيدة على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أطيافه مواطنين ومقيمين باعتبارهم القلب النابض لوطن التسامح.

كما وجه سموه الشكر والتقدير لخط الدفاع الأول من الكوادر الطبية والطواقم التربوية والشرطية وكافة المستجيبين من كل الطواقم المهنية والعمالية والذين جسدوا ملحمة العطاء وبذلوا التضحيات في سبيل المحافظة على الصحة العامة، وللمتطوعين الذين أظهروا المسؤولية المجتمعية في أنبل معانيها، ولمجتمع دولة الإمارات الذي بفضل التزامه وتكاتفه تمكنا من مواجهة جائحة كورونا الخطيرة. وأكد سمو في كلمة له أن دولة الإمارات أثبتت أن معادلة الإنجاز هي بالعمل الدؤوب والبحث العلمي الرصين والتكاتف المجتمعي نحو تطويع كافة السبل لضمان استقرار الوطن وأمنه، باعتبار أن سلامة الإنسان هي في قلب القيادة الرشيدة وفي قمة أولوياتها الوطنية.

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