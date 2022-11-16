سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي ينطلق في 23 نوفمبر

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تنطلق في دبي فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي DICM السنوية خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر الجاري بهدف تطوير صناعة المحتوى في المنطقة، وبناء شراكات طويلة الأمد .

وتتضمن الفعاليات منصة تفاعلية للعلامات التجارية في مجال الترفيه والإعلام وصناعة المحتوى على المستويين الدولي والإقليمي وتتيح المجال لتطوير صناعة المحتوى ، إلى جانب منح صناع المحتوى فرص تطوير أنشطتهم والتواصل مع مختلف وسائل البث والإعلام ومنصات الترفيه بغرض توسيع معارفهم .

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