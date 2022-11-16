سلطان بن أحمد القاسمي يزور فعاليات «كونغرس الإعلام»

المصدر: الشارقة- البيان

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية تنظيم المؤتمرات الإعلامية التي يشارك بها المتخصصون من الجهات العالمية والإقليمية والمحلية والخبراء والباحثون بكافة مجالات الإعلام تحت سقف واحد لمناقشة التحديات والفرص والخروج بتوصيات هادفة لهذا القطاع الهام.

جاء ذلك خلال زيارة سموه ظهر أمس فعاليات النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام، والذي يقام بتنظيم من مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال الفترة من 15 ولغاية 17 نوفمبر الجاري في «أدنيك». وأشاد سموه بمستوى تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام الذي يتناول موضوعات هامة تتعلق بقطاع الإعلام من جوانب متعددة وذلك للمساهمة في تطوير العمل الإعلامي وتسليط الضوء على تأثيراته واستكشاف فرصه المستقبلية وتعزيز الشراكات الإعلامية بين المؤسسات.

وأشار سموه إلى حرص الشارقة على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات والمناسبات التي تعزز من حضورها خلاله، وتبرز أهم الجهود والمبادرات التي تعمل عليها وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لجعل الإعلام بكافة عناصره أداةً بناءة في خدمة المجتمع ونشر العلم والمعرفة.

منصات

وقد زار سموه منصات الجهات المنضوية تحت مظلة مجلس الشارقة للإعلام، حيث زار منصة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والذي يشارك بـ 7 برامج ومبادرات، واستمع إلى شرح وافٍ عن المشاركة في الكونغرس، والتي تهدف إلى نقل التجربة الإعلامية لإمارة الشارقة ومبادراتها المتعلقة بقطاعي الإعلام والاتصال الحكومي، وتعزيز وبناء علاقات وشراكات جديدة في ظل المشاركة الواسعة للجهات الإعلامية المحلية والعالمية، إضافة إلى نقل وتبادل الخبرات الإعلامية العالمية، والتعرف على آخر تطورات صناعة الإعلام.

كما انتقل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى منصة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتجول في أقسام المنصة التي تضم استديوهات التلفزيون والإذاعة، واطلع سموه على جهود الهيئة في التغطيات الإعلامية وإجراء اللقاءات التي تُبرز أهمية التجمع الإعلامي العالمي، وتضع متابعيها في قلب الحدث عبر أبرز المستجدات والتوصيات والجلسات النقاشية التي تطرح في الكونغرس العالمي للإعلام.

وعرج سموه على منصة مدينة الشارقة للإعلام «شمس» مطلعاً على مشاركتهم في المؤتمر، ومتعرفاً على الخدمات المتنوعة التي تقدمها المدينة للإعلاميين والشركات من حيث تصوير الأفلام السينمائية وتوفير المواقع الخاصة بالتصوير واستعراض التجارب التي تمت خلال الفترة السابقة في مجال الإنتاج الفني، إضافة إلى توفير المساحات للجهات الإعلامية لاستقطاب كبرى الشركات في مجال الإنتاج الفني الإعلامي.

وأنهى سمو نائب حاكم الشارقة جولته للمعرض بزيارة منصة وكالة أنباء الإمارات «وام» حيث استمع إلى شرحٍ حول فعاليات المؤتمر العالمي، واطلع على نظام «وام الإخباري» الرقمي الجديد المزود بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يعتمد على إدارة العمل الإعلامي بطرق برمجية مبتكرة تسهم في أتمتة منظومة العمل الإخباري وتحقيق قيمة مضافة للشركاء من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.

رافق سموه خلال الزيارة كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، ومحمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعدد من كبار مسؤولي الجهات الإعلامية وجمع من الإعلاميين.

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