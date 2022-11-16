عبدالله المري يشيد بجهود «أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ»

المصدر: دبي - البيان

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تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة.

والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد مصبح سعيد الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعميد عبيد مبارك بن يعروف، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، ومديرو الإدارات الفرعية.

وأشاد معالي الفريق المري بالجهود المبذولة من ضباط وأفراد الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مختلف المهمات والاختصاصات الأمنية المُسندة إليهم، ومساهمتهم الفعالة في إنجاح الفعاليات والمناسبات المتعددة التي تشهدها إمارة دبي.

إحصاءات

واطلع معاليه على نتائج وإحصاءات الإدارات الفرعية في الإدارة العامة، حيث تمكنت إدارة الطوارئ من تأمين 740 فعالية رياضية في العام 2021، بينما نفذت إدارة التفتيش الأمني (K9) 2380 مهمة في العام الماضي باستخدام الكلاب البوليسية المدربة، من ضمنها مهام تتعلق بدوريات أمنية، والقيام بأعمال حراسة، والتأمين والمشاركة في الفعاليات وغيرها من المهام الأخرى.

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول إحصاءات إدارة أمن المنشآت التي نفذت 51548 مهمة، بينما نفذت إدارة أمن وحماية الشخصيات 827 مهمة في مجال حماية الشخصيات، فيما استفاد من الدورات التي نظمتها إدارة تدريب عمليات الشرطة 1465 مستفيداً.

واطلع معالي الفريق المري على نتائج دورة الاستجابة الأولى للحالات الطارئة، والتي بلغ عدد المُتدربين فيها 1556 متدرباً منهم 842 متدرباً من مختلف الإدارات العامة، و714 متدرباً من مراكز الشرطة، انخرطوا من خلالها في 44 دورة و36 تمرين طاولة و40 سيناريو لعمليات مختلفة.

إنجازات

واطلع معاليه على إنجازات الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في العام الماضي، ومنها حصولها على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وفوزها بثلاث فئات في جائزة القائد العام، وهي جائزة أفضل فريق عمل ميداني، وجائزة أفضل ضابط إداري، وجائزة السائق المثالي، بالإضافة إلى حصولها على 8 مصنفات فكرية في مختلف المجالات.

تكريم

كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، مركز دبي التجاري العالمي بصفته أفضل شريك خارجي للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، وذلك لتعاونهم الدائم والمثمر والمستمر مع مختلف الإدارات الفرعية في الإدارة العامة.

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