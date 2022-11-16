«الكونغرس العالمي للإعلام» فرصة لتبادل الأفكار والخبرات

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أكدت قيادات ورواد في صناعة الإعلام أن الدورة الحالية للكونغرس العالمي للإعلام فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين قيادات ورواد وصناع الإعلام في العالم، وذلك عبر الجلسات النقاشية والأجنحة الخاصة بالمؤسسات الصحفية والرقمية التي تعرض آليات لصياغة الإعلام، خصوصاً أنه يشهد تحديات عدة تخص «السوشيال ميديا» والأخبار المزيفة، وأكدوا أنه يتحتم على المنصات الرقمية تصحيح الصورة ونقل الواقع بما يفيد القارئ والمشاهد.

إنتاج المحتوى

وقال ماجد السويدي النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم» بمدينة دبي للإعلام والاستديوهات والإنتاج إن مشاركة المؤسسة في النسخة الأولى للكونغرس تعتبر من أهم المبادرات الإعلامية على المستويين المحلي والدولي، ومضيفاً بأن الشركات والمنصات المشاركة تسعى إلى الاستفادة من خلال الجلسات والورش لتطوير قطاع الإعلام، وأن العديد من الشركات ترى أن إنتاج المحتوى من الأشياء التي تفيد الإعلام في الفترة المقبلة، وتأتي مشاركة مدينة دبي للإعلام لتكن جزءاً من الحدث وتساهم في تطوير قطاع الإعلام.

من جانبه أضاف عبدالله عبدالكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في وكالة الإمارات للأنباء (وام) أن النسخة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام لاقت صدى كبيراً وحضوراً من مختلف دول العالم في منصة إبداعية واحدة وهي فرصة للتعارف واكتساب الخبرات الدولية في مجال الإعلام ومناقشة اهم الأفكار والتحديات والوصول إلى حلول إبداعية ناجحة يستفيد منها قطاع الإعلام على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف: تشهد فعاليات الكونغرس متخصصين في قطاع صناعة الإعلام يتناقشون على منصة ملهمة للتعرف على واقع صناعة الإعلام وبلورة رؤية استشرافية لمستقبل القطاع الذي بات محفزاً رئيسياً للتنمية المستدامة في المجتمعات.

فيما أكد ماهر شميطلي رئيس تحرير CNN الاقتصادية أن الكونغرس فرصة لتبادل الخبرات والأفكار مع القيادات الإعلامية والمختصين والخبراء وأيضاً شركات التسويق، وأن CNN الاقتصادية حاضرة بقوة في هذا المحفل الإعلامي العالمي بهدف تبادل الخبرات خصوصاً أن المنصة ستنطلق رسمياً نهاية ديسمبر المقبل.

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