مختبرات دبي للمستقبل تطلق مسابقة الإمارات للروبوتات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مختبرات دبي للمستقبل بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا «مسابقة الإمارات للروبوتات»، بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات الوطنية والعالمية في الدولة لإبراز مهاراتهم العلمية ومواهبهم التكنولوجية في مجال الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مساهمتهم في مسيرة تصميم المستقبل.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار جهود مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب وتشجيعهم على توظيف مختلف ابتكارات وتقنيات المستقبل في تطوير مختلف الصناعات والقطاعات الحيوية والمستقبلية.

كما تهدف هذه المسابقة إلى تعزيز بناء المهارات المتقدمة في الدولة، وتطوير القدرات المتعلقة بالتطبيقات المستقبلية للروبوتات، وزيادة الوعي بأهميتها، وإعداد الشباب لقيادة تطبيقاتها مستقبلاً، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاختبار وتطوير تطبيقات الروبوتات.

وتتيح «مسابقة الإمارات للروبوتات» المجال لمشاركة الفرق الجامعية المكونة من 3 إلى 6 أفراد بإشراف الهيئات الأكاديمية، وسيطلب منها تطوير روبوتات ذكية متفاعلة يمكنها تحليل محيطها المباشر ومعرفة كيفية التنقل فيه.

كما سيطلب منها التنافس في سلسلة من تحديات المناورة والتنقل والتقاط الأشياء ونقلها من مكان إلى آخر، والتحرك بشكل مستقل حول مضمار محدد، وتجنب العقبات، وإتمام سلسلة من المهام المطلوبة. ويمكن للطلاب والجامعات إرسال طلبات المشاركة في المسابقة بموعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق لـ 30 نوفمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني: www.rit.edu/‏dubai/‏inside/‏emirates-robotics-competition.





رؤية

وقال الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا: يعتبر التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة عاملاً مهماً لتمكيننا جميعاً من الاستعداد للمستقبل ودعم تنويع الاقتصاد ومعالجة التحولات المجتمعية، كما تعتبر الروبوتات عنصراً رئيسياً في ذلك، وتتمثل رؤيتنا في جعل الروبوتات واحدة من مجالات البحث الرئيسية في الجامعة بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى.

ونهدف من خلال «مسابقة الإمارات للروبوتات» إلى تعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية والشركاء الاستراتيجيين من أجل زيادة توظيف حلول الروبوتات والتعلم الآلي والأتمتة في مختلف المجالات.

خبرات

ومن جهته قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: يسعدنا أن نتعاون مع كل من مؤسسة دبي للمستقبل وجامعة روتشستر للتكنولوجيا لإطلاق مسابقة الإمارات للروبوتات والتي تهدف إلى تحفيز طلبة الجامعات لتصميم الروبوتات المتقدمة.

حيث أسهمت خبراتنا السابقة والمتميزة في مجال تنظيم مسابقات الروبوتات الدولية في جعلنا الشريك الأمثل في هذه المبادرة، إضافة لدورنا الريادي في دفع عجلة الابتكار من خلال معهد جامعة خليفة للروبوتات والأنظمة الذكية المتخصص بالمشاريع البحثية التي تغطي جميع مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وشبكات الجيل القادم وتكنولوجيات أشباه الموصلات والأمن الإلكتروني.





ركائز

وإلى ذلك قال خليفة القامة مدير مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل: تمثل الروبوتات والتطبيقات التكنولوجية ركيزة رئيسية في رؤية دولة الإمارات لتصميم المستقبل، ومختلف استراتيجياتها لتوظيف الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات بالاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة.

وأضاف: تهدف مختبرات دبي للمستقبل من خلال شراكتها مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة في إطلاق مسابقة الإمارات للروبوتات إلى تحفيز طلاب الجامعات على الدخول في عالم التكنولوجيا والابتكار، وتمكين مواهب المستقبل بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح.

معايير

سيتم تنظيم مسابقة الإمارات للروبوتات في مقر جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي في واحة دبي للسيليكون يوم 23 فبراير الجاري، كما ستقيّم الفرق المشاركة وفق مجموعة من المعايير والتحديات إضافة إلى نجاحها في برمجة وتطوير روبوت قادر على العمل بشكل مستقل والتفاعل مع بيئات مختلفة.

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