حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز العلاقات مع ملك تونغا

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، الملك توبو السادس، ملك مملكة تونغا، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد، ترافقه قرينته الملكة نانا سيباو.

قيم التسامح

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بزيارة الملك توبو السادس، والوفد المرافق له، إلى رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث معه سبل تعزيز وتنمية علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة تونغا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وتبادل سموه وملك تونغا خلال اللقاء وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه حرص إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات على ترسيخ وتوثيق علاقات الصداقة مع مملكة تونغا وشعبها الصديق.

من جانبه أكد الملك توبو السادس سعي بلاده لتعزيز فرص التعاون المتميزة مع دولة الإمارات، مشيداً بقيم التسامح والتعايش التي تعززها الإمارات في مجتمعها وترسخها بين شعوب العالم، وبمكانة الدولة وحضورها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز