إقبال كبير على معرض «توظيف أبوظبي 2022»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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شهدت فعاليات معرض «توظيف أبوظبي 2022»، الذي يختتم أعماله اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) إقبالاً كبيراً، حيث ركزت فعاليات المعرض، أمس، بشكل كبير على الورش التثقيفية والتدريبية المخصصة لدعم المسار المهني للمواطنين.

وواصلت أجنحة الجهات المشاركة والتي وصل عددها إلى 45 جهة تمثل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في استقبال الكوادر المواطنة من الباحثين عن عمل، حيث قام ممثلو تلك الجهات بإرشادهم لتسجيل طلبات التوظيف والتدريب، وتقديم السير الذاتية إلكترونياً عبر المنصات الرسمية التابعة للجهات المشاركة.

وأكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه يستهدف توفير فرص توظيف مميزة للخريجين المواطنين في وظائف العمل الأساسية والوظائف المساندة لدى تخصصات متنوعة، تشمل قطاعات «الرقابة على البنوك والتأمين، الاستراتيجية والبنية التحتية، المالية والتحول الرقمي، العمليات التشغيلية، السياسة النقدية والاستقرار المالي، مكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك، المخاطر والامتثال والأمن السيبراني».

فيما طرح ممثلو جناح مركز الإحصاء - أبوظبي، على الكوادر المواطنة المشاركة في المعرض دورات تدريبية وتأهيلية في مجالات وبرامج متنوعة تمتد على مدار العام.

وأعلنت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة لها عن توفير أكثر من 100 وظيفة شاغرة في مجالات متنوعة، ويمكن للطلاب التقدم مباشرة لشغل الوظائف الشاغرة لدى المجموعة.

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