وزير العدل: التسامح قيمة متأصلة في المجتمع الإماراتي

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن التسامح قيمة متأصلة في المجتمع الإماراتي، غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أرض الإمارات، حتى غدت اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، موطناً للمحبة والتعايش والسلام.

وأضاف أن التسامح هو إحدى الركائز الأساسية للمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً القادمة، وقيمة نبيلة راسخة في تقاليدنا العربية الأصيلة، وتجسيد واضح لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وأكد أنه في الوقت الذي يحتفي به العالم بمناسبة «اليوم العالمي للتسامح» أضحت الإمارات منذ قيام وتأسيس الاتحاد نموذجاً عالمياً يحتذى به في التسامح والعطاء؛ وذلك بسبب النظرة الاستشرافية والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي لم تألُ جهداً لنشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي على الصعيدين المحلي والعالمي.

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