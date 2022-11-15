الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرباً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:03، والجزر الأول عند الساعة 09:31، والثاني عند الساعة 00:39.

ونوه بأن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:31، والثاني عند الساعة 04:16، والجزر الأول عند الساعة 09:17، والجزر الثاني عند الساعة 20:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 22 85 40

دبي 32 22 85 45

الشارقة 33 23 85 35

عجمان 33 24 85 40

أم القيوين 32 22 85 40

رأس الخيمة 33 21 85 40

الفجيرة 32 26 80 30

العـين 32 21 85 30

ليوا 33 21 95 30

الرويس 32 22 85 40

السلع 33 21 85 35

دلـمـا 30 25 70 50

طنب الكبرى 29 25 85 50

طنب الصغرى 29 25 85 50

أبو موسى 29 25 85 50.

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