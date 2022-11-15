9 خدمات جديدة ضمن التطبيق الذكي لـ«الاتحادية للموارد البشرية»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، النسخة المحدثة من تطبيقها الذكي «FAHR»، بإضافة 9 خدمات جديدة، تفيد بشكل مباشر متعامليها من موظفي الحكومة الاتحادية، وتسهل عليهم إتمام إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً، بشكل أسرع وأبسط.

وقال عاصم العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، إن إطلاق الإصدار المحدث من التطبيق الذكي يأتي في إطار استثمار الهيئة المتواصل في أحدث التقنيات، وانطلاقاً من حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لموظفي الحكومة الاتحادية وجمهور المتعاملين.

تفاعل كبير

وأكد أن تطبيق الهيئة الذكي الذي أطلقته في العام 2014، بات يضم بعد التحديث باقة مميزة من الخدمات يزيد عددها على 40 خدمة، طورت باستخدام أفضل لغات البرمجة والذكاء الاصطناعي، ويمكن لموظفي الحكومة الاتحادية إتمام كل إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً عبره، على مدار الساعة ومن أي مكان، حيث شهد منذ بداية العام الجاري وحتى بداية أكتوبر تفاعلاً كبيراً، من قبل موظفي الحكومة الاتحادية فنفذوا بواسطته 151 ألف إجراء موارد بشرية.

منصة

وبين العوضي أن أكثر من 40 وزارة وجهة اتحادية تستفيد بشكل مباشر من الخدمات التي يقدمها تطبيق «FAHR» الذكي، لا سيما الخدمات المرتبطة بأنظمة وإجراءات الموارد البشرية الذكية في الحكومة الاتحادية، ليشكل منصة ذكية موحدة تتيح للموظفين إمكانية إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل ذاتي، من خلال أجهزتهم المحمولة، دون الحاجة إلى الرجوع لإدارات الموارد البشرية في مؤسساتهم.

تجربة فريدة

وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تطوير تطبيقها الذكي، وتحويل خدماتها الرئيسية والفرعية إلى ذكية وإتاحتها عبر التطبيق، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى أتمتة كل الخدمات الحكومية وتحويلها إلى ذكية للتسهيل على المتعاملين، ومنحهم تجربة فريدة.

ومن جانبه، أوضح عمران الشامسي رئيس قسم تطوير وصيانة الأنظمة، أن الهيئة دشنت خلال العام الجاري حزمة من الخدمات الجديدة عبر تطبيقها الذكي، تفيد بشكل مباشر موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، ومنها: خدمة التوقيع الإلكتروني على عقود العمل بـ 3 خطوات فقط، وخدمة تقييم أداء الموظفين الجدد خلال فترة التجربة، وخدمة طلب العمل عن بعد يوم الجمعة.

تنوع

وأضاف: من الخدمات المبتكرة التي يتيحها التطبيق لموظفي الحكومة الاتحادية تسجيل حضور وانصراف فائت، وإصدار بطاقة العمل الإلكترونية، والبحث عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وتسهيل عملية التقديم عليها للباحثين عن عمل، وإمكانية الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، وطلب إجازة، وطلب شهادة راتب، وشهادة خبرة، وإصدار رسائل لمن يهمه الأمر، وطلب استشارة قانونية حول قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وإتمام كل مراحل نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وإنشاء خطط التطوير الفردية الخاصة بهم.

نسخة جديدة

وبين أن التطبيق يقدم حزمة من الخدمات الذاتية لموظفي الحكومة الاتحادية ومنها: عرض وتحديث الوثائق الشخصية، وطلب خدمة الدعم الفني لمساعدة الوزارات والجهات الاتحادية في تنفيذ إجراءات الموارد البشرية المختلفة، والبحث عن موظفين في الحكومة الاتحادية، والتواصل معهم عبر البريد الإلكتروني، وترشيح الموظفين ضمن نظام المكافآت والحوافز الاتحادي، والاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي.

وتضمنت النسخة الجديدة من التطبيق «استبيان نبض المتعامل» لقياس مستوى رضا المستخدم عن التطبيق الذكي، وقائمة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، وتحديث ساعات العمل الأسبوعي، والتحديث على إجراء التقديم على «إجازة حداد» في الخدمة الذاتية، لتصبح إضافة صلة القرابة إجبارية عند التقديم.

تواصل

خصصت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مجموعة من القنوات الذكية والتفاعلية للتواصل مع الجمهور، واستقبال ملاحظاتهم بشأن الخدمات التي تقدمها، وذلك في إطار حرصها على تطوير خدماتها، ورفع مستويات رضا متعامليها، ومن هذه القنوات: نظام إسعاد المتعاملين، والبريد الإلكتروني الرسمي للهيئة Info@fahr.gov.ae.

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