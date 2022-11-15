30 مركبة مهيأة لأصحاب الهمم تنضم للخدمة خلال العامين المقبلين

المصدر: دبي - نورا الأمير:

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تشارك هيئة الطرق والمواصلات بدبي في فعاليات الدورة الرابعة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي للعام الجاري، والذي يقام بمركز دبي العالمي التجاري ويختتم فعالياته غداً الخميس.

وتعرض الهيئة عدداً من المبادرات والمشاريع النوعية إيماناً منها بأهمية توفير أفضل الخدمات وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية الدولة في إيجاد مجتمع يتمتع فيه أصحاب الهمم بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة.

وقال محمد المطوع مدير الاستدامة والاقتصاد الأخضر في هيئة الطرق والمواصلات: إن المشاركة تأتي في سياق اهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهاتها للتعامل مع الإعاقات على اختلافها باعتبارها تنوعاً بشرياً ولابد من تحقيق تكافؤ الفرص، مشيراً إلى ضرورة تعزيز هذه الثقافة بين أفراد المجتمع والمؤسسات وتوفير كل الاحتياجات لضمان الدمج المجتمعي الكامل باعتباره هدفاً أصيلاً لدى المؤسسات والأفراد في الدولة.

دعم

وأفاد أن الهيئة سعت حثيثاً لدعم أصحاب الهمم من الموظفين العاملين لديها وعددهم 36 موظفاً من ناحية الدعم الكامل بالتدريب والتوجيه، وتدريب زملائهم، وتهيئة المرافق في بيئة العمل فيما تعفي الهيئة مركبات أصحاب الهمم من رسوم التسجيل ورسوم سالك ورسوم المواقف، مشيراً إلى أن 20 مركبة من مؤسسة «تاكسي دبي» مهيأة لخدمة هذه الفئة، وأنهم يسعون خلال العامين المقبلين إلى توسعة نطاق الخدمة وإضافة 30 مركبة ليصل إجمالي المركبات إلى 50، من أجل توفير رحلة مريحة لمستخدمي المواصلات في الإمارة، مضيفاً إن الهيئة تمنح خصماً يصل إلى 50 % على رحلات تاكسي دبي لأصحاب الهمم.

وقال: إن الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تسعى مجتمعة إلى أجل إيجاد مجتمع قائم على مبدأ الدمج ومساعدة أصحاب الهمم على اختلاف إعاقاتهم لممارسة حياتهم بشكل كامل وغير منقوص، مؤكداً نجاح الدولة في إزالة الحواجز وخلق مجتمع ممكن وداعم.

يذكر أن المعرض يعتبر الأضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، ويشكل منصة فاعلة لمصنعي وموزعي المنتجات المساندة، علاوة على الهيئات الحكومية ومراكز إعادة التأهيل والمراكز الصحية والتعليمية التي تتعامل مع أصحاب الهمم.

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